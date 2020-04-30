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Demet Özdemir'den makyajsız güneşlenme pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Özdemir güneşlenirken poz verdi. Demet Özdemir'in Instagram paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Demet Özdemir'den makyajsız güneşlenme pozu

Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dansları ve aşkları ile sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'in 9 milyon 300 bin takipçisi var. Her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alan Demet Özdemir son olarak güneşlendiği anların fotoğrafını paylaştı.

Evinin bahçesinde güneşlenirken bu pozu instagram hikayesinden paylaşan güzel oyuncunun makyajsız ve duru hali büyük beğeni aldı.

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Günlük hayatta makyaj yapmadığını ve doğallıktan yana olduğunu belirten dizinin Zeynep'i bu paylaşımına 'Güneşi gülüşüme sığdıramadıysam' notunu ekledi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
makyajsiz bir şeye benzemiyor
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