Demet Özdemir derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! ''Dünyanın en güzel kadını''

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra dizisi sezon finali yapan Demet Özdemir yurt içi tatilinden sonra soluğu yurt dışında aldı. Tatil paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve beyaz derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar verdi. Güzel oyuncunun son paylaşımına beğeni yağdı.

Şimdilerde 'Adım Farah' dizisiyle adından söz ettiren Özdemir'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Dünyanın en güzel kadını', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı.

İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterine hayat verdi.

2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı.



