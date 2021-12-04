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Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...

04.12.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlattı. Bir dönem dansçı olan Özdemir, eski mesleğiyle ilgili kendisine gelen küçük düşürücü yorumlar hakkında konuştu.

Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...

Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla konuşulan Demet Özdemir (29), İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Özdemir, iş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"DİNLENİYORUM"

Dört aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, 9 yıldır aralıksız çalıştığını ve dinlenmek istediğini dile getirdi.

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"ESKİ MESLEĞİMLE İLGİLİ SÖZLER BENİ ÜZDÜ"

Oyunculuğa adım atmadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında çıkan, "Bakın, eski mesleği neymiş!" haberlerine üzüldüğünü söydi. Ünlü oyuncu, geçirdiği süreci açıklarken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü de söyledi.

Özdemir, "Herkes şimdi 'Oo dans, oo Demet... Süper!' falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için?" sorusuna yanıt verdi.

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Demet Özdemir
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