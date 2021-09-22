Demet Özdemir’in giydiği cesur hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu kez giydiği hırkayla sosyal medyada ilgi topladı. Demet Özdemir'in giydiği hırkayı tercih eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Son dönem tek düğmeli giyilen hırka modasına Türk oyuncular da uyuyor.

Fiyatı 2600 TL olan hırkayı giyen Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Hazal Filiz Küçükköse'nin de son dönemde moda olan bu hırkayı sütyensiz giymesi bazı takipçilerini rahatsız etti.

ORGANİK BAHÇESİ VAR

Hazal Filiz Küçükköse evinde minik bir organik bahçe yarattığını geçtiğmiiz hafta açıklamıştı. Birçok bitki konusunda bilgi sahibi olduğunu söyleyen oyuncu, "Çiçeklerim var ama henüz açmadılar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yağlı boya resim yapmaya başladım, teknik bir eğitim almadım ama hissi bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Evim için kendi tablolarımı kendim yapıp tüm duygularımı ölümsüzleştirmek istiyorum'' demişti.



