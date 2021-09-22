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Demet Özdemir’in giydiği cesur hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi

22.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir'in sütyensiz giydiği yeşil hırkalı pozları olay olmuştu. Bu kez de ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse aynı hırkayı giydi ve poz verdi.

Demet Özdemir’in giydiği cesur hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu kez giydiği hırkayla sosyal medyada ilgi topladı. Demet Özdemir'in giydiği hırkayı tercih eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Son dönem tek düğmeli giyilen hırka modasına Türk oyuncular da uyuyor.

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Fiyatı 2600 TL olan hırkayı giyen Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Demet Özdemir'in sütyensiz pozları sosyal medyayı salladıDemet Özdemir'in sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı

Hazal Filiz Küçükköse'nin de son dönemde moda olan bu hırkayı sütyensiz giymesi bazı takipçilerini rahatsız etti.

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ORGANİK BAHÇESİ VAR

Hazal Filiz Küçükköse evinde minik bir organik bahçe yarattığını geçtiğmiiz hafta açıklamıştı. Birçok bitki konusunda bilgi sahibi olduğunu söyleyen oyuncu, "Çiçeklerim var ama henüz açmadılar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yağlı boya resim yapmaya başladım, teknik bir eğitim almadım ama hissi bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Evim için kendi tablolarımı kendim yapıp tüm duygularımı ölümsüzleştirmek istiyorum'' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Hazal Filiz Küçükköse
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