Demet Özdemir'in yatağa uzanarak verdiği pozlar çok konuşuldu! "Yok artık aşırı iyi"

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti.

Oyuncu bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

"NİYET ETTİK MAŞALLAH DEMEYE"

Sosyal medyada pozları çok konuşulan Özdemir'e hayranları tarafından yorum yağdı.

Oyuncuya, "Yok artık aşırı iyi", "Niyet ettik maşallah demeye", "Çok güzelsin", "Bu güzellikle Adana'yı yakarsın", "Öpülmelik ve sevilmelik bir poz" gibi yorumlar yapıldı.









