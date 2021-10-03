MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyuna geldi! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyuna geldi! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

03.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Demet Şener'in basketbolcu eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay koca kız oldu. İrem Kutluay'ı görenler ''güzelliğini annesinden, boyunu babasından almış'' demeden edemiyor.

Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyuna geldi! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

2018 yılında boşanarak magazinden gündemine bomba gibi düşen Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinin kızları İrem büyüdü. Şener, güzeller güzeli kızı İrem Kutluay ile sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Demet Şener'in kızı İrem ve oğlu Ömer'le verdiği aile pozları:

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!

''ANNELİK ÇOK ENTERESAN''

Demet Şener, annelik duygusuna dair yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Annelik çok enteresan... Öncelikle bir kadını büyütüyor. Kaç yaşında olursanız olun çocuklarınızla daha da büyüyüp olgunlaşıyorsunuz. Çocuklar size çok güzel, beklentisiz sevgi vermeyi öğretiyor çünkü karşılıksız verdiğiniz tek sevgi evladınıza olan sevgi... Aşkta bile karşınızdakinden sevilmeyi bekliyorsunuz. Yüzde yüz saf sevgi annenin çocuğuna duyduğu sevgi. O yüzden de büyük bir sabır, özveri ve insanlık öğretiyor.

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!

İHANET İDDİASI

Demet Şener, eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığını belirterek, 2005 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı. Oldukça sıkıntılı bir süreç geçiren çift, sonrasında anlaşmaya varmış, sessiz sedasız ayrılmışlardı. Demet Şener, daha önce verdiği bir röportajda, çocuklarının istedikleri zaman babalarıyla görüştüklerini belirtmişti.

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Demet Şener, 2019 yılında Cenk Küpeli ile dünyaevine girmiş, çift, 2021 yılında boşanmıştı.

Demet Şener'in kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleriİşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Türkçe yorumu sosyal medyayı salladıTürkçe yorumu sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

'Çocuk kavgası'na aileler karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'Çocuk kavgası'na aileler karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2 adet daha bulundu! Alan 24 saat izleniyor

2 adet daha bulundu! Alan 24 saat izleniyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.