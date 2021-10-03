Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyuna geldi! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

2018 yılında boşanarak magazinden gündemine bomba gibi düşen Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinin kızları İrem büyüdü. Şener, güzeller güzeli kızı İrem Kutluay ile sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Demet Şener'in kızı İrem ve oğlu Ömer'le verdiği aile pozları:

''ANNELİK ÇOK ENTERESAN''

Demet Şener, annelik duygusuna dair yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Annelik çok enteresan... Öncelikle bir kadını büyütüyor. Kaç yaşında olursanız olun çocuklarınızla daha da büyüyüp olgunlaşıyorsunuz. Çocuklar size çok güzel, beklentisiz sevgi vermeyi öğretiyor çünkü karşılıksız verdiğiniz tek sevgi evladınıza olan sevgi... Aşkta bile karşınızdakinden sevilmeyi bekliyorsunuz. Yüzde yüz saf sevgi annenin çocuğuna duyduğu sevgi. O yüzden de büyük bir sabır, özveri ve insanlık öğretiyor.

İHANET İDDİASI

Demet Şener, eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığını belirterek, 2005 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı. Oldukça sıkıntılı bir süreç geçiren çift, sonrasında anlaşmaya varmış, sessiz sedasız ayrılmışlardı. Demet Şener, daha önce verdiği bir röportajda, çocuklarının istedikleri zaman babalarıyla görüştüklerini belirtmişti.

Demet Şener, 2019 yılında Cenk Küpeli ile dünyaevine girmiş, çift, 2021 yılında boşanmıştı.



