Demet Şener kızının doğum gününü kutladı

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çokyakından ilgilenen Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kızı İrem’in yeni yaşını kutladı. Babaları İbrahim Kutluay’la tatil yapan çocuklarını bir süredir göremeyen Demet Şener, çocuklarının dönmesiyle çifte mutluluk yaşadı.

Şener, 15 yaşına giren kızının doğum gününü kutladığı satırlarında şu sözleri kullandı:

“Benim ilk göz ağrım,canımmmm, kalbi güzel kendi güzel kızım….iyi ki doğdun yi ki benim kızım oldun. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu ol. Seni çok çok çok seviyorum ne çabuk büyüdün de 15 yaşına giriyorsun. Şimdi boy ölçüştük ve neredeyse benim boyumdasın inanamıyorum”

