Demet Şener öpüşme tablosuna gelen kötü yorumlara tepki gösterdi! "Çocuklarım yatak odama da..."

Demet Şener, yaklaşık 8 aydır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Aşkları dolu dizgin giden çift zaman zaman romantik anlarını da paylaşıyor. Son olarak Demet Şener sevgilisiyle öpüşmelerinin resmedildiği tabloyu astığı salonundan pozlarını paylaştı.

Demet Şener'in bu pozlarına "Çocukların her gün görüyor, utan" yorumları yağdı.

Şener çiçek paylaşımı yaptığı fotoğrafta herkesin tabloya bakmasını ti'ye aldı ve "Ben de her gün büyük bir zevkle bakıyorum" dedi.

Demet Şener ardından "Keşke özel odanızda sergileseydiniz" yorumuna kızarak şu yanıtı verdi:

"Yorumlara göre yaşamıyorum bu hayatı. Çocuklarım ve ben gayet güzel bir şekilde yaşıyoruz çok şükür. Çocuklarım benim yatak odama da rahat rahat giriyorlar. Siz kendinize saklayın fikirlerinizi."



