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Demet Şener öpüşme tablosuna gelen kötü yorumlara tepki gösterdi! "Çocuklarım yatak odama da..."

03.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Demet Şener evinden paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Şener ve Tolga Arman'ın öpüştükleri anların resmedildiği tabloya hem olumlu hem olumsuz tepkiler vardı. Şener "Çocuklarınızdan utanın" yorumlarına tepki göstererek "Çocuklarım yatak odama da rahat rahat giriyorlar" dedi.

Demet Şener öpüşme tablosuna gelen kötü yorumlara tepki gösterdi! "Çocuklarım yatak odama da..."

Demet Şener, yaklaşık 8 aydır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Aşkları dolu dizgin giden çift zaman zaman romantik anlarını da paylaşıyor. Son olarak Demet Şener sevgilisiyle öpüşmelerinin resmedildiği tabloyu astığı salonundan pozlarını paylaştı.

Demet Şener'in bu pozlarına "Çocukların her gün görüyor, utan" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Şener çiçek paylaşımı yaptığı fotoğrafta herkesin tabloya bakmasını ti'ye aldı ve "Ben de her gün büyük bir zevkle bakıyorum" dedi.

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Demet Şener ardından "Keşke özel odanızda sergileseydiniz" yorumuna kızarak şu yanıtı verdi:

odırn

"Yorumlara göre yaşamıyorum bu hayatı. Çocuklarım ve ben gayet güzel bir şekilde yaşıyoruz çok şükür. Çocuklarım benim yatak odama da rahat rahat giriyorlar. Siz kendinize saklayın fikirlerinizi."

Demet Şener evinin duvarına sevgilisiyle öpüştüğü anların resmini astı! Demet Şener evinin duvarına sevgilisiyle öpüştüğü anların resmini astı! "Çocuklarından utan"


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Demet Şener
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