Demet Şener takipçilerini geçmişe götürdü: İlk yurt dışı defilem

Mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1994 yılında mankenlik yapmaya başlayan ve daha sonra katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Şener, 19 yaşında çekilen fotoğrafını yayınladı.

İki çocuk annesi Şener, fotoğraf karesinin altına "Yıl 1996... Yaş 19... İlk yurt dışı defilem. Paris! Bu mesleği çok seviyorum bana harika anılar bıraktı" notunu düştü.

44 yaşındaki ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

