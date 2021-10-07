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Demet Şener takipçilerini geçmişe götürdü: İlk yurt dışı defilem

07.10.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ayın başında bu yana iş insanı Tolga Arman’la flört eden Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Şener, son olarak 25 yıl önce Paris'te çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Şener takipçilerini geçmişe götürdü: İlk yurt dışı defilem

Mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1994 yılında mankenlik yapmaya başlayan ve daha sonra katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Şener, 19 yaşında çekilen fotoğrafını yayınladı.

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İki çocuk annesi Şener, fotoğraf karesinin altına "Yıl 1996... Yaş 19... İlk yurt dışı defilem. Paris! Bu mesleği çok seviyorum bana harika anılar bıraktı" notunu düştü.

44 yaşındaki ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Demet Şener Instagram
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