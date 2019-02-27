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Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşanma konusunda anlaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a anlaşmalı boşanma davası açtı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşanma konusunda anlaştı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebiyle mahkemeye başvuran Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Demet Şener'in 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek 2016'da de açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.

Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

Demet Şener avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı anlaşmalı boşanma davasında İbrahim Kutluay ile 2001'de tanıştıklarını, 15 Temmuz 2005'te evlendiklerini belirtti.

EVLİLİK ÇEKİLMEZ HALE GELDİ

Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi.

Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.

Demet Şener'in adına avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığı yer aldı.

Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.

ANLAŞARAK BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLADILAR

Evliliklerinin gerek taraflar ve toplumsal bakımdan korunmaya değer bir yararın kalmadığına kanaat getirdikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, çiftin boşanmaya karar verdiği belirtildi.

Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

DHA

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Demet Şener ile İbrahim Kutluay Demet Şener

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