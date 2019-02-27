Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşanma konusunda anlaştı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebiyle mahkemeye başvuran Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Demet Şener'in 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek 2016'da de açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.

Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

Demet Şener avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı anlaşmalı boşanma davasında İbrahim Kutluay ile 2001'de tanıştıklarını, 15 Temmuz 2005'te evlendiklerini belirtti.

EVLİLİK ÇEKİLMEZ HALE GELDİ

Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi.

Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.