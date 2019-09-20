Demi Moore itiraf etti: Üçlü ilişkiye girmeye zorladı

Demi Moore, Inside Out adlı yeni kitabında hayatına ve eski eşi Ashton Kutcher ile ilişkisine dair detayları ilk kez anlattı. "Kendimi keşfetmek istediğim için yazdım" diye tanımladığı kitabında Demi Moore, geçmiş hayatının karanlık yüzünü bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor.

56 yaşındaki Moore, bir süre önce piyasaya çıkan Inside Out adlı kitabında 15 yaşında tecavüze uğradığını da anlattı, çok severek evlendiği Ashton Kutcher'ın kendisini aldattığını, üstelik üçlü ilişkiye girmeye zorladığını da.

Bruce Willis ile evliliğinden üç tane kız çocuğu sahibi olan Demi Moore, daha sonra kendisinden 15 yaş genç olan Ashton Kutcher ile evlenmişti. Önceleri gayet iyi giden evlilikleri Kutcher'ın aldattığının anlaşılmasından sonra çatırdadı ve sonunda da bitti. Moore ve Kutcher özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyorlardı. Ancak ünlü oyuncu piyasaya çıkan kitabında geçmişle ilgili hiçbir şeyi gizlemeden anlatıyor.

Moore'un anlattığına göre Kutcher kendisini Brittney Jones ve Sara Leal adlı iki kadınla aldattı. Hatta cinsel yaşamlarını renklendirmek için üçlü ilişkiye girmeleri için de Moore'u zorladı. Moore, bunu kabul etmediğini de kitabında anlattı.



