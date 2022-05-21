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Demi Rose bu defa çok farklı! Leia Organa'ya benzetildi

21.05.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın en cesur isimlerinden biri olan Demi Rose, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük beden fenomenden korkusuz pozlar peş peşe geliyor.

Demi Rose bu defa çok farklı! Leia Organa'ya benzetildi

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla uzun süre konuşulan Demi Rose çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Birbirinden müstehcen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Demi Rose uzay konseptli fotoğraflarıyla dikkat çekti.

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Star Wars karakteri Prenses Leia Organa'ya benzetilen Demi Rose, yine kendine hayran bıraktı.

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Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

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1995 doğumlu 27 yaşındaki model, özçekimlerini 18 yaşında paylaşmaya başladı ve kısa sürede hayran kitlesi elde etti.

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Demi Rose
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