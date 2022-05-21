Demi Rose bu defa çok farklı! Leia Organa'ya benzetildi

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla uzun süre konuşulan Demi Rose çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Birbirinden müstehcen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Demi Rose uzay konseptli fotoğraflarıyla dikkat çekti.
Star Wars karakteri Prenses Leia Organa'ya benzetilen Demi Rose, yine kendine hayran bıraktı.
Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.
1995 doğumlu 27 yaşındaki model, özçekimlerini 18 yaşında paylaşmaya başladı ve kısa sürede hayran kitlesi elde etti.
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