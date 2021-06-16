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  4. Demi Rose bunu da yaptı! Transparan elbisesinin göğüs dekoltesi tam sınırda

Demi Rose bunu da yaptı! Transparan elbisesinin göğüs dekoltesi tam sınırda

16.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki Instagram fenomeni ve model Demi Rose, 17 milyona yakın takipçisini her paylaşımında şaşırtmayı başarıyor. Güzel model bu sefer daracık transparan elbisesiyle poz verdi.

Demi Rose bunu da yaptı! Transparan elbisesinin göğüs dekoltesi tam sınırda

Demi Rose, Instagram fenomenleri arasında vücudunu sergilemekten çekinmeyen isimlerin başında geliyor. Cesur tercihleri, özellikle ona pandemi süreci boyunca birçok yeni anlaşma yapmasını sağladı.

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Demi Rose, son Instagram gönderisinde daracık, transparan kıyafetiyle hayal gücüne her zamanki gibi çok az şey bıraktı. 26 yaşındaki modelin göğüs dekoltesi ise tam sınırdaydı.

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Akşam yemeği için tercih ettiği kıyafetle şaşkınlık yaratan Demi Rose ise halinden memnun görünüyordu. Abartısız makyajı ve sade saç modeliyle bir hayli güzel görünüyor.

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Demi Rose, çarpıcı fotoğrafların olduğu gönderisine şöyle bir başlık attı: 'Akşamın serinliğinde, her şey biraz daha mükemmel hale gelirken.'

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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