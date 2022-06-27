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Demi Rose "Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı

27.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demi Rose, yeni pozlarıyla yine olay oldu. Üstsüz şekilde güneşlenirken poz veren Demi Rose bu sefer paylaşımına "Cenneti buldum" yazdı. Rose'u görenler "Soyunman için cennete ihtiyacın yok ki" yorumları yaptı.

Demi Rose "Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı

İngiliz model Demi Rose, yine paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü modelin yaptığı her paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Demi Rose yine çıplaklık sınırlarını zorladı.

Sosyal medya fenomeniyken kıvrımlarını sergileyerek hatırı sayılır bir takipçi yapan ve ardından model olan Demi Rose, "Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı. Tanga bikinisinin üstüne hiçbir şey giymeyen model üstsüz güneşlendiği anları paylaşınca gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Rose'u görenler "Soyunman için cennete ihtiyacın yok ki" yorumlarında bulunurken hayranları ise yine modele beğeni yağdırdı.

Demi Rose yine keyif yapmak için Ibiza'daydı. Rose paylaşımını Es Vedra Adası'ndan yaptı.

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Demi Rose
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