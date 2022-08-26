Demi Rose kocaman şapkasıyla poz verdi! Göğüslerini ise elleriyle kapadı

Kıvrımlı model ve sosyal medya fenomeni Demi Rose Mykonos tatilinde durmuyor. Sık sık çıplak pozlarıyla son dönemde hayranlarının ilgisini çeken Rose bu sefer tarzıyla dikkat çekti.

Teknede siyah kocaman şapkası ve siyah dantelli iç çamaşırıyla poz veren Demi Rose göğüsleri için ise ne bir sütyen ne de bikini tercih etti.

Güzel fenomen göğüslerini elleriyle kapatmayı seçti.

Gün batımını teknede izlerken üstsüz şekilde pozlar vermeyi ihmal etmeyen güzel isim yine hayranlarından binlerce beğeni topladı.

