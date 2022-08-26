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  4. Demi Rose kocaman şapkasıyla poz verdi! Göğüslerini ise elleriyle kapadı

Demi Rose kocaman şapkasıyla poz verdi! Göğüslerini ise elleriyle kapadı

26.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır göz kamaştırıcı kıvrımlarını sergilemesiyle adından söz ettiren Demi Rose teknedeki tarzıyla olay oldu. Siyah kocaman bir şapka takan ve göğüslerini elleriyle kapatan Rose hayranlarını mest etti.

Demi Rose kocaman şapkasıyla poz verdi! Göğüslerini ise elleriyle kapadı

Kıvrımlı model ve sosyal medya fenomeni Demi Rose Mykonos tatilinde durmuyor. Sık sık çıplak pozlarıyla son dönemde hayranlarının ilgisini çeken Rose bu sefer tarzıyla dikkat çekti.

Teknede siyah kocaman şapkası ve siyah dantelli iç çamaşırıyla poz veren Demi Rose göğüsleri için ise ne bir sütyen ne de bikini tercih etti.

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Ekran Alıntısı

Güzel fenomen göğüslerini elleriyle kapatmayı seçti.

Gün batımını teknede izlerken üstsüz şekilde pozlar vermeyi ihmal etmeyen güzel isim yine hayranlarından binlerce beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Model
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