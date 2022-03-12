Demi Rose örgü bikinisiyle göz kamaştırdı!

Demi Rose sınırları zorlayan pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kıvrımlı model yine sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı.

Ünlü model İbiza'da verdiği pozlarla Instagram'ın nabzını tuttu. 26 yaşındaki model, çiçekli Hawaii eteğiyle uyumlu örgü bikini üstüyle dudak uçuklatan pozlar verdi.



1995 yılında dünyaya gelen Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı cesur paylaşımlar ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile birlikte olmuş, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemi meşgul etti.



Rose'un Instagram'da 19.1 milyon takipçisi bulunuyor.

