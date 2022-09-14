Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Genç fenomen Demi Rose, geçtiğimiz günlerde kızıl saçtan koyu saça dönmüş ve bu değişimle beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rose, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

TRANSPARAN ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Demi Rose bu defa transparan üstüyle verdiği poz ile dikkat çekti.

Göğsünü eliyle kapatan Rose, bu poz ile binlerce beğeni aldı.

1995 doğumlu Demi Rose 27 yaşındadır.

1,57 boyundadır.

Sosyal medya paylaşımlarına genç yaşta başladı.

Yıllar içerisinde milyonlarca takipçi edindi.

Fenomen, şarkı videolarında modellik yaptı.





