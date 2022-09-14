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Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

14.09.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın cesur isimlerinden biri olan Demi Rose'un Türkiye'den de birçok takipçisi bulunuyor. Instagram'da 20 milyona yakın takipçi kitlesi olan fenomen, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Genç fenomen Demi Rose, geçtiğimiz günlerde kızıl saçtan koyu saça dönmüş ve bu değişimle beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rose, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

TRANSPARAN ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Demi Rose bu defa transparan üstüyle verdiği poz ile dikkat çekti.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Göğsünü eliyle kapatan Rose, bu poz ile binlerce beğeni aldı.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

1995 doğumlu Demi Rose 27 yaşındadır.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

1,57 boyundadır.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Sosyal medya paylaşımlarına genç yaşta başladı.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Yıllar içerisinde milyonlarca takipçi edindi.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Fenomen, şarkı videolarında modellik yaptı.

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

Demi Rose transparan üstüyle poz verdi! Göğsünü eliyle kapattı

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