Demi Rose'un bikinisi her geçen gün küçülüyor

Instagram paylaşımları sayesinde şöhrete ulaşan ve sonrasında modellik yapmaya başlayan Demi Rose yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Pandemi sonrası Maldivler'e giden Rose buradan sık sık bikinili paylaşımlar yapıyor.

Rose'un her geçen gün bikinisinin küçülmesi takipçilerinin de gözünden kaçmıyor.Rose'un son paylaşımında da neredeyse yok gibi olan bikinisine "Giymeseydin" yorumları yağdı.

Rose paylaşımına "Kayboldum ve beni bulmana ihtiyacım yok" yorumunda bulundu. Rose'un kalçalarını sergilediği bu paylaşım 897.890 bin beğeni aldı.



