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Demi Rose, yeni akıma uydu! Sadece göğüs uçlarını kapattı

06.10.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose, Capri Adası’ndaki tatilden birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Genç model, son günlerde birçok ünlünün tercih ettiği şekilde sadece göğüs uçlarını kapatarak poz verdi.

Demi Rose, yeni akıma uydu! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Demi Rose, son paylaşımıyla her zamanki gibi hayal gücüne çok az şey bıraktı. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose, son günlerde birçok ünlünün izinden giderek sadece göğüs uçlarını kapattığı pozunu paylaştı. Siyah kalp şeklinde bantlarla göğüs uçlarını kapatarak poz veren Demi Rose’un fotoğrafı yüzbinlerce beğeni topladı.

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26 yaşındaki iddialı model, Instagram’da yaptığı iddialı paylaşımlarla adını dünyaya duyurmayı başardı. Pandeminin başlangıcında İbiza Adası’na giden genç kadın, geçtiğimiz haftalarda rotasını İtalya’ya çevirerek Capri Adası’na geçti.

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Demi Rose Instagram
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