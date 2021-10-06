Demi Rose, yeni akıma uydu! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Demi Rose, son paylaşımıyla her zamanki gibi hayal gücüne çok az şey bıraktı. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose, son günlerde birçok ünlünün izinden giderek sadece göğüs uçlarını kapattığı pozunu paylaştı. Siyah kalp şeklinde bantlarla göğüs uçlarını kapatarak poz veren Demi Rose’un fotoğrafı yüzbinlerce beğeni topladı.

26 yaşındaki iddialı model, Instagram’da yaptığı iddialı paylaşımlarla adını dünyaya duyurmayı başardı. Pandeminin başlangıcında İbiza Adası’na giden genç kadın, geçtiğimiz haftalarda rotasını İtalya’ya çevirerek Capri Adası’na geçti.

