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Chiara Ferragni’den dudak uçuklatan kıyafet! Sadece göğüs uçlarını kapattı

03.10.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan rapçi Fedez ile evli olan fenomen ve modacı Chiara Ferragni tercihiyle görenleri çok şaşırttı. Milyonlarca takipçisini şaşırtan güzel isim sadece göğüs uçlarının kapalı olduğu siyah transparan bluzuyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Chiara Ferragni’den dudak uçuklatan kıyafet! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Milyonlarca takipçisi olan İtalyan influencer Chiara Ferragni, son günlerde yaptığı peş peşe çarpıcı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

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İtalyan rapçi Fedez’le evli olan iki çocuk annesi influencer, sadece göğüs uçlarını kapatan siyah transparan bluzuyla görenleri çok şaşırttı.

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34 yaşındaki güzel yıldızın üzerindeki bluz ise 1.700 sterlin değerinde. Yıldızın hayranları fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutarken, bazıları ise bu kadar açık bir kıyafetin fazla olduğunu dile getiren yorumlar yazdı.

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