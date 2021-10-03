Chiara Ferragni’den dudak uçuklatan kıyafet! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Milyonlarca takipçisi olan İtalyan influencer Chiara Ferragni, son günlerde yaptığı peş peşe çarpıcı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

İtalyan rapçi Fedez’le evli olan iki çocuk annesi influencer, sadece göğüs uçlarını kapatan siyah transparan bluzuyla görenleri çok şaşırttı.

34 yaşındaki güzel yıldızın üzerindeki bluz ise 1.700 sterlin değerinde. Yıldızın hayranları fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutarken, bazıları ise bu kadar açık bir kıyafetin fazla olduğunu dile getiren yorumlar yazdı.



