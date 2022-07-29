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  4. Demi Rose yine yaktı geçti! Göğüs uçlarına kelebek kondurdu

Demi Rose yine yaktı geçti! Göğüs uçlarına kelebek kondurdu

29.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki İngiliz model Demi Rose yine sosyal medyayı yaktı geçti. Tül tanga bikini altının üstüne neredeyse hiçbir şey giymeyen ve meme uçlarına da kelebek konduran Rose hayranlarının yine yeniden dikkatini çekmeyi başardı.

Demi Rose yine yaktı geçti! Göğüs uçlarına kelebek kondurdu

Genellikle sosyal medya hesabından hayal gücüne çok az şey bırakan model ve sosyal medya fenomeni Demi Rose yine yaptı yapacağını... Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 27 yaşındaki İngiliz model Demi Rose şu sıralar Ibiza'dan sıkılıp soluğu Yunanistan'da aldı.

Yunanistan yolculuğu öncesi bir dizi paylaşım yapan Rose yine takipçilerinin yüreğini hoplattı.

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Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model bu sefer meme uçlarına kelebek kondurup altına da tül detaylı tanga bir bikini altı tercih etti.

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Bikini altını ve kıvrımlarını göstermek için üst üste paylaşımlar yapan Rose beğeni topladı.

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Demi Rose sıcak havaları Yunanistan'da keyif yaparak geçiriyor.

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bikini Demi Rose
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