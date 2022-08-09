Demi Rose Yunanistan'ı yaktı geçti! İlginç bikini üstü...

Sosyal medya paylaşımları sayesinde model olan ve kıvrımlı fiziğiyle adından söz ettiren Demi Rose şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor. Ibiza pozlarıyla tanınan Demi Rose son havuz pozlarıyla yine olay oldu.

İlginç bir bikini tercih eden Demi Rose göğüslerine bu sefer elmas detaylarla süsleme yaptı. Geçtiğimiz günlerde de kelebeklerle kapadığı göğüslerini paylaşan Rose yine olay olmuştu.

Havuzda bolca poz veren Rose'un tarzı yine gündem oldu. "Değerli küçük elmaslar" notuyla paylaşıma "Sen dünyadan olamazsın" yorumları yağdı.





