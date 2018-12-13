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Demir çubuklar işçiye saplandı!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 13.12.2018 08:34 | Son Güncelleme

Çin'de, bir porselen fabrikasında devrilen makineden fırlayan 10 adet çelik çubuk, bir işçinin vücuduna saplandı.

Çin'nin güney doğusunda bulunan Hunan eyaletindeki porselen fabrikasında, gece vardiyasında çalışırken robot makinenin birden devrilmesi sonucu kolda bulunan 10 adet 30 santim uzunluğunda çelik çubuklar, 49 yaşındaki ismi Zhou olarak açıklanan porselen fabrikası işçisinin vücuduna saplandı. Kollarına, omuzuna ve göğsüne çubuklar saplanan işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan işçiye, 10 doktorun katıldığı bir operasyonla müdahale edildi. İşçinin ameliyatını başarı ile gerçekleştiren doktoru Wu, hastaneye ilk geldiğinde durumunun kritik olduğunu ve vücuduna saplanan çubuklardan dolayı sırt üstü yatıramadıklarını söyledi.

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Ameliyata on doktorun girdiğini belirten Wu, hastanın göğsüne isabet eden çubukların sinirlerini bir santim ile geçtiğini ve hastanın felç olmaktan şans eseri kurtulduğunu söyledi. Ameliyattan sonra kısa süre hastanede gözetim altında tutulan işçinin, durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
çin fabrika işçi

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