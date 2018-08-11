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Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasındaki müsabakada Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u genç oyuncusu Emre'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Emre Kılınç, Demir Grup Sivasspor'a 84. dakikada kaydettiği golle galibiyeti getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Douglas'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
18. dakikada soldan ceza alanına giren Emre Kılınç, Robinho'nun pasında topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleye paralel giden meşin yuvarlağa altıpastaki Kone dokunamayınca Sivasspor net bir fırsatı değerlendiremedi.
28. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kone'nin vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan Haydar Yılmaz, topu kornere gönderdi.
41. dakikada sol kanattan hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Campos'un kaleye paralel gönderdiği topa kale önündeki Bobo dokunamayınca konuk ekip mutlak fırsattan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada ceza alanında İlker Sayan'dan topu kapan Campos'un dar açıdan vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada Bobo'nun ceza yayı üzerinden yerden etkili şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu taca gönderdi.
58. dakikada Rybalka'nın kaleyi karşından gören noktadan uzak mesafeden şutunda kaleci Haydar Yılmaz, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
61. dakikada Augusto'nun savunmanın arkasına derinlemesine pasında ceza alanında topla buluşan Campos'un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
76. dakikada Emre Akbaba'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Bobo'nun kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.
84. dakikada Sivasspor golü buldu. Douglas'ın pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Medjani, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 33 İlker Sayan-Dk. 83 Cyriac), Emre Kılınç, Robinho, Kone (90+7 Erdoğan Yeşilyurt)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton (Dk. 58 Barış Başdaş), Tzavellas, Nsakala, Augusto, Sackey, Efecan Karaca (Dk. 62 Emre Akbaba), Campos, Villafanez, Bobo (Dk. 77 Emre Güral)
Gol: Dk. 84 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Nsakala, Dk. 87 Emre Güral, Dk. 90+7 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

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