Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u genç oyuncusu Emre'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Emre Kılınç, Demir Grup Sivasspor'a 84. dakikada kaydettiği golle galibiyeti getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Douglas'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

18. dakikada soldan ceza alanına giren Emre Kılınç, Robinho'nun pasında topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleye paralel giden meşin yuvarlağa altıpastaki Kone dokunamayınca Sivasspor net bir fırsatı değerlendiremedi.

28. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kone'nin vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan Haydar Yılmaz, topu kornere gönderdi.

41. dakikada sol kanattan hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Campos'un kaleye paralel gönderdiği topa kale önündeki Bobo dokunamayınca konuk ekip mutlak fırsattan yararlanamadı.