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Demir Grup Sivasspor 1 - 3 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

Demir Grup Sivasspor 1 - 3 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kayserispor, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 30 ve 33. dakikalarda Tjarron Chery, 45. dakikada Hasan Huseyin Acar kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Öte yandan Sivasspor'da 15. dakikada Aroune Kone, penaltı atışından yararlanamadı. Bu maça kadar 5 penaltı atışının hepsini gole çeviren Kone, bu sezon ilk kez penaltı atışından yararlanamadı.

3 maç sonra kazanan Kayserispor, 36 puanla 7. sıraya yükselirken son 6 maçta 5. kez kaybeden Sivasspor, 34 puanla 11. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Kayserisporlu Hüseyin altı pas çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor’da Kone’nin kullandığı penaltı atışında top kaleyi bulmadı.
25. dakikada Kana kazandığı topu sürüp ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti. Kaleci Ali topa hakim oldu.
30. dakikada Atila’nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Chery ağlarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada Atila’nın ortasında, ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Chery uzun şutu ile kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2
45. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-3

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Lung topu iki hamlede kontrol etti.
54. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında ön direkteki Kone'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
63. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından etkili şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
71. dakikada Chery'nin pasında topla buluşan Kana Bıyık'ın ceza alanı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
84. dakikada Douglas'ın soldan ceza alanına ortasında uzak köşede topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

Müsabaka İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Douglas, Fatih Aksoy, David Braz (Dk. 59 Torje), Ndinga, Diabate, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Kone (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt)
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Kana Bıyık (Dk. 81 Kravets), Atila Turan, Lopes, Sapunaru, Varela (Dk. 76 Kucher), Chery, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 66 Levent Gülen), Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Umut Bulut
Goller: Dk. 30 ve 33 Chery, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 26 Lopes, Dk. 89 Chery (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 89 Torje (Demir Grup Sivasspor)

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