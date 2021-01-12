Demir Grup Sivasspor 2-1 Adana Demirspor (Maç Sonucu)

Karşılaşmanın gol perdesini 37. dakikada Sivasspor adına Yasin Öztekin yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının bitmesine az bir zaman kala 44'te Yunus Akgün skora dengeyi getirdi.
Devreye 1-1 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda iki takım da bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyince maç uzatma gitti.
İkinci uzatma devresinde 116. dakikada Fayçal Fajr, ceza sahası içindeki Yatabare'ye akıllıca topu bıraktı. Pası alan Yatabare takımını üst tura çıkaran golü kaydetti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevifik Özkoç, Mehmet Şengül
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Ziya Erdal, Yasin Öztekin, Hakan Arslan, Cofie, Ninga, Felix, Kayode
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Okan Alkan, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Sedat Şahintürk, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Yunus Akgül, Traore, Lanzafame
Goller: Dk. 37 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor) Dk. 44 Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Okuyucu Yorumları 0 yorum