Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Akdeniz ekibi, kendi adına hayati önem taşıyan mücadelen 1 puanı hanesine yazdırdı ve son hafta öncesi puanını 37'ye yükselterek, ligde kalmayı garantiledi. Sivasspor ise puanını 49 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Sivasspor, golü buldu. Sol kanattan Saivet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bifouma'nın arka direğe aşırdığı meşin yuvarlağa Boye'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa bir kez daha kafayla dokunan Boye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
22. dakikada Aytemiz Alanyaspor eşitliği sağladı. Maniatis'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı Emre Akbaba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
56. dakikada ceza sahasına giren Robinho, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone topu filelerle buluşturdu. 2-1
66. dakikada Welinton'un kullandığı serbest vuruşta yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.
74. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Muhammet'in kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.
78. dakikada sol kanatta rakibini geçtikten sonra çaprazdan kaleyi yoklayan Ziya, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi.
86. dakikada sağ kanattan Cenk'in getirdiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Welinton'un yerden gelişine şutunda top ağlarla buluştu. 2-2
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Boye xxx, Bjarsmyr xx, Ziya xxx, N'Dinga xx, Saivet xxx, Emre Kılıç xx, Bifouma xx, Robinho xx (Mert Hakan dk. 78 x), Kone xxx (Muhammet dk. 69 x)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Barış xx, Welinton xx, Berkan x, Sackey x (Augusto dk. 67 x), Maniatis x, Efecan x (Wanderson dk. 73 x), Villafanez x (Cenk dk. 83 ?), Emre Akbaba xx, Douglas x
Goller: Boye (dk. 11), Kone (dk. 56 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Emre Akbaba (dk. 23), Welinton (dk. 86), (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Bifouma, Bjarsmyr, Muhammet (Demir Grup Sivasspor), Sackey, Maniatis, Welinton, Gassama, Villafanez, Barış, Cenk (Aytemiz Alanyaspor)
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