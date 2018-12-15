Demir Grup Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, arka arkaya kaçırdığı pozisyonların ardından 42'nci dakikada penaltı kazandı.

Muhammet Demir'in Alihan Kubalas'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi ve 43'te topun başına geçen Robinho, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

Bu golden hemen 2 dakika sonra Emre Kılınç'ın kafa pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, skoru 2-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yiğidolar, 64'te Emre Kılınç'ın attığı harika aşırtma golüyle farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada son sözü ise 77'nci dakikada Robinho söyledi ve Sivasspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.

Sivasspor, bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü maçını kazanırken yenilmezlik serisini de 6 maça yükselterek puanını 24 yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş ise takımının başında çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini alarak yenilmezlik unvanını korudu.