Demir Grup Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.
4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, arka arkaya kaçırdığı pozisyonların ardından 42'nci dakikada penaltı kazandı.
Muhammet Demir'in Alihan Kubalas'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi ve 43'te topun başına geçen Robinho, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
Bu golden hemen 2 dakika sonra Emre Kılınç'ın kafa pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, skoru 2-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yiğidolar, 64'te Emre Kılınç'ın attığı harika aşırtma golüyle farkı 3'e çıkardı.
Karşılaşmada son sözü ise 77'nci dakikada Robinho söyledi ve Sivasspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.
Sivasspor, bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü maçını kazanırken yenilmezlik serisini de 6 maça yükselterek puanını 24 yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş ise takımının başında çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini alarak yenilmezlik unvanını korudu.
21 puanda kalan Ankaragücü, ligde çıktığı üst üste 5. maçta da galibiyet yüzü göremedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada soldan şekillenen Demir Grup Sivasspor atağında Muhammet Demir, topu ceza sahasına gönderdi. Kone, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
19. dakikada Faty'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kontrol etti.
22. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza yayı civarından hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
28. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır, gole izin vermedi.
40. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu son olarak arka direkte önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
43. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına pasında meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robinho, topu filelerle buluşturdu ve Sivasspor'u öne geçirdi: 1-0
44. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0 sona erdi.
48. dakikada Putsila'nın ceza yayı yakınlarından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
59. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
64. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0
77. dakikada Sivasspor 4. golü buldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın vuruşunda Altay Bayındır'ın uzaklaştırdığı top, Robinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0
Mücadele, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 81 Ziya Erdal), Uğur Çiftçi, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 66 Torje), Emre Kılınç, Robinho, Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç (Dk. 56 Cerci), Yalçın Ayhan (Dk. 7 Alihan Kubalas), Kone, Mehmet Sak, Faty, Sedat Ağçay, Bifouma, Putsila, İlhan Parlak, El Kabir
Goller: Dk. 43 ve 77 Robinho, Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 64 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Mehmet Sak, Dk. 71 El Kabir, Dk. 87 Bifouma, Dk. 87 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 87 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
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