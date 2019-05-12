Demir Grup Sivasspor’da beraberlik üzüntüsü

Göztepe deplasmanından puan çıkaran Demir Grup Sivasspor’da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uzğur beraberliğe üzüldüklerini belirterek, “Çok zorlu bir maç oynayacağımızı biliyorduk. İki takım da kazanmak istiyordu. Göztepe bu statta taraftarıyla burada güzel bir atmosfer oluşturuyor. Maça golle başladık. Bugün gol attıktan sonra duran toplardan golü yedik ve psikolojik olarak etkilendik. Rakip eksik kalınca galip gelebilirdik. Maçtan önce 1 puan iyi derdik ama 3 puanı kaçırdık. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

