Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde reknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

Dün TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yapılan hazırlık maçında oynayan futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamladı. Maçta forma giymeyen futbolcular ise dayanıklılık antrenmanı yaptı. Antrenmana Kone katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir ise takımdan ayrı çalıştı. Yarın izinli olan kırmızı-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.

