Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, ikinci yarıya bakıldığında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eksiklere rağmen Fenerbahçe'den puan aldıklarını belirterek, "İlk yarıya bakınca buna şükrü ediyoruz. İkinci yarı oyunumuzu gördüğümüz zaman galibiyeti kaçıran taraf olduğumuz için üzgünüz ama bu kadar eksiğe rağmen Fenerbahçe karşısında berabere kalmak da en azından üzüntülü değil. Biliyorsunuz çok eksiğimiz vardı, çok önemli oyuncularımız yok. Bir de sakatlar kervanına sanırım Erdoğan Yeşilyurt da katıldı." diye konuştu.

Zor bir süreçte olduklarına dikkati çeken Otyakmaz, "Genç arkadaşlarımızı da oynatmak istedik. Fakat geçtiğimiz haftalardaki gibi iyi bir oyun sergileyemedi Özkan. Dolayısıyla hocamızın yaptığı değişikliklerle takım gerçek kimliğine büründü. İki tane direkten dönen topumuz var, üç net pozisyon kaçırdık. Netice itibarıyla bu eksik zamanda puan almak iyidir diye düşünüyorum." dedi.

Otyakmaz, transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Araştırmalarımız devam ediyor. Tabii devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz. Elindeki iyi oyuncuyu kimse vermek istemez, bonservisle ancak olabilir. Şartlar zor, dövizin hali malum. Dolayısıyla bu transferleri gerçekleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam ediyor."

