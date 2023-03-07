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Demir madeni nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Demir madeni kullanım alanları ve özellikleri nelerdir?

24.02.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan için çok önemli bir maden ve dünya üzerinde en çok kullanılan dördüncü mineral demirdir. Hayatın çeşitli alanlarında kullanılan bu maden, yer kabuğunda en çok bulunan elementtir. Tüm dünyada üretilen metallerin %95’i demirdir. Dayanıklı ve düşük fiyatlı olduğu için pek çok sektörde demir kullanılır. Dünyada ve tarihte oldukça önemli olan demir madeni nerelerde kullanılır, ne işe yarar?

Demir madeni nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Demir madeni kullanım alanları ve özellikleri nelerdir?

Hemen her sektör için vazgeçilmez olan demir madeni, tüm dünyada çok büyük bir öneme sahiptir. Çok eski dönemlerden beri sıkça kullanılan bu maden, günümüzde pek çok aracın üretiminde ve yapının inşasında temel malzeme görevi görür. Özellikleri ile öne çıkar ve çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Peki demir nerelerde kullanılır ve özellikleri nelerdir?

Demir madeni ne işe yarar?

Demir madeninin kullanımı, Sümer ve eski Mısır yani M.Ö. 4000 yılına dayanır. O dönemlerde mızrak ucu, bıçak ve süs eşyası yapmak için kullanılan demir, günümüzde ise ağır sanayide önemli bir yere sahiptir. Dökme demir, demir oksit, karbon içerikli, alaşımlı çelik, dövülebilir dökme demir, pik demir gibi özelliklerine göre farklı alanlarda kullanılır. Demir madeni hangi alanlarda kullanılır sorusu çokça sorulur. Binaların yapımında, otomotiv üretiminde, bilgisayar üretiminde, inşaat malzemelerinde, günlük hayatta kullanılan pek çok eşyanın üretiminde demirden yararlanılır.

Demir madeni doğada nasıl bulunur?

Demir, doğada serbest halde bulunan bir madendir. Yaygın bir element olsa da bulması o kadar kolay değildir. İçeriğinde pirit, manyetit, siderit, hematit, götit ve limonit gibi pek çok mineral de bulunabilir. Yer kabuğunda en çok rastlanan metallerden olan demir, doğada en fazla bulunan dördüncü elementtir. Demir madeni özellikleri:

  • Yumuşak olduğu için işlemesi kolaydır ve dövülerek şekil verilebilir.
  • Elektrik ve ısı iletimi konusunda oldukça iyidir.
  • Reaktif bir yapısı olduğundan rahatlıkla korozyona uğrayabilir.
  • Diğer aktif ametallerle bir araya gelebilir.
  • Çelik ve döküm elde etmek için kullanılır.
  • Ergime noktası 1538 °C ve kaynama noktası ise 2862 °C’dir.
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Demir madeni nerelerde kullanılır?

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan demir eski Mısırlılar döneminden beri tercih ediliyor. Demirin iki ana tüketim türü vardır ve bu nedenle oldukça fazla alanla kullanıma sahiptir. Demirin tüketim alanlarından birisi yüksek fırın pik demiridir. Diğer kullanım alanı da ise redüksiyon tesisleridir. Demir madeni kullanım alanları ise şunlardır:

  • Otomotiv sektörü
  • İnşaat sektörü
  • Çelik endüstrisi
  • Demir-çelik sektörü
  • Deniz taşımacılığı alanı
  • Bilgisayar sektörü

Demir madeni nerede çıkarılır?

Demir madeninin ülkemizde nerelerde çıkarıldığı merak edilmektedir. Türkiye'de demir çıkarılan yerler:

  • Sivas – Divriği, Gürün
  • Bingöl
  • Balıkesir – Edremit, Ayvalık, Havran, Eymir, Ayazmant
  • Sakarya – Çamdağı
  • Düzce
  • İzmir – Torbalı
  • Hatay – Payas, Kırıkhan
  • Kahramanmaraş
  • Kütahya – Simav
  • Kayseri
  • Malatya – Hasan Çelebi, Hekimhan
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