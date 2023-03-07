Linyit madeni nerelerde kullanılır, nerede çıkarılır? Linyit madeni nedir, ne işe yarar?

Türkiye’nin pek çok bölgesinde çıkarılmaya devam eden linyit madeni, fosil bir yakıttır. Kömüre göre daha alt sınıftadır ve elektrik üretiminde kullanılır. Ülkemizde ilk defa 1927 yılında linyit çalışmaları başlatılmış olup pek çok bölgede bu maden çıkarılmaktadır. Linyitin kullanım alanları oldukça geniştir ve önemli bir madendir. Jeologlar linyiti, kömürden ayrı bir kategoride değerlendirir.

Linyit madeni nedir?

Kahverengi kömür olarak da nitelendirilen linyit, diğer yakıt türlerine göre daha düşük ısı değerine sahip bir madendir. Yer kabuğunda oldukça fazla bulunan linyit, gelişmiş ülkelerde enerjinin hammaddesi olarak işlenir. Yapısı bakımından kolayca ufalanabilir ve hafiftir. Linyit milyonlarca yıl içinde oluşan bir madendir. Ülkemiz dünya linyit ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayabilecek kapasiteye sahiptir.

Linyit madeni ne işe yarar?

Linyit madeni oldukça işlevseldir. Pek çok alanda kullanılır ve önemlidir. Türkiye’de her yıl çok fazla miktarda linyit çıkarıldığı için ithalat ve ihracat açısından da önemlidir. Linyitin işlevleri şunlardır:

Enerjinin ham maddesidir.

Güçlü bir yakıt malzemesi olduğu için yakıt olarak kullanılır.

Dünyanın pek çok bölgesinde fazlaca linyit bulunur.

Isınma, sanayi ve elektrik enerjisi gibi alanlarda kullanılır.

Linyit madeni nerelerde kullanılır?

Ülkemizde geniş bir rezerve sahip olan linyit, farklı alanlarda kullanılır. Enerjinin ham maddesi olan bu maden, özellikle sanayi sektöründe önemli bir yere sahiptir. Kül ve ne miktarı oldukça fazla olan linyit madeni kullanım alanları şu şekilde listelenebilir:

Parafin

Asfalt

Elektrik enerjisi

Isınma

Yağ ve akaryakıt

Termik santraller

Linyit madeni nerede çıkarılır?

Linyit madeni yer kabuğunda oldukça fazla bulunduğu için çıkarıldığı yer de fazladır. Dünyanın pek çok ülkesi linyit bulundurur. Ancak ülkemiz linyit bakımından çok zengindir. Bu yüzden çeşitli illerde, yoğun bir şekilde linyit madenciliği yapılmaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritada Türkiye’de linyit çıkarılan yerler şöyle gösterilmiştir: