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Demirsu; “Yeni istihdam teşvikleri uygulamaya konuldu”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, Yeni İstihdam Teşvikleri’nin uygulamaya konulduğunu bildirdi.Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, açıklamalarda bulunarak Yeni İstihdam Teşvikleri’nin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Demirsu; “Yeni istihdam teşvikleri uygulamaya konuldu”

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, Yeni İstihdam Teşvikleri’nin uygulamaya konulduğunu bildirdi.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, açıklamalarda bulunarak Yeni İstihdam Teşvikleri’nin uygulamaya konulduğunu bildirdi. İŞKUR İl Müdürü Demirsu, yaptığı açıklamada, “17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında, Yeni İstihdam Teşvikleri uygulamaya konmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. İşçilerin fiilen çalıştırılmaları halinde SGK ‘ya ödenecek primlerden mahsup edilmek üzere işverene günlük 44,15 TL, işçilerin ücretsiz izne ayrılmaları halinde işçilere günlük 39,24 TL, başvurularının kabul edilmediğini bildiren işçilere günlük 34,34 TL destek sağlanacaktır” dedi.
Artı İstihdam teşviki
SGK ‘ya ödenecek primlerden mahsup edilmek üzere işverene günlük destek verileceğini ifade eden Demirsu, “İşverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. İşçilerin fiilen çalıştırılmaları halinde SGK ‘ya ödenecek primlerden mahsup edilmek üzere işverene günlük 44,15 TL, işçilerin ücretsiz izne ayrılmaları halinde işçilere günlük 39,24 TL destek sağlanacaktır” dedi.
Hızlı İşe Dönüş Teşviki
İşsizlik ödeneğinden yararlanırken 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlara uzun vadeli sigorta kolları kapsamında değerlendirileceğini belirterek “İşsizlik ödeneğinden yararlanırken; 90 gün içerisinde işe giren ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışan kişiler için işsizlik ödeneğinden yararlanılan sürenin uzun vadeli sigorta kolları kapsamında değerlendirilmesi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

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