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Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

08.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yavu ile Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

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antalya yangın Demre orman yangını

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