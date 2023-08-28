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Dengesiz oyuncuları kimdir, konusu nedir? Dengesiz filmi ne zaman ve nerede çekildi?

28.08.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dengesiz filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Orijinal adı Unhinged olan Dengesiz filmi aksiyon ve gerilim türünü ele alıyor. Senaryosunu Carl Ellsworth'un kaleme aldığı Dengesiz filmini Derrick Borte yönetmiştir. Peki, Dengesiz oyuncuları kimdir, konusu nedir? Dengesiz filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Dengesiz filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Film, bir trafik kazasının ardından görünüşte akıl hastası birisi tarafından terörize edilen genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Dengesiz filmini izlemek isteyenler filmin detaylarını araştırıyorlar. İşte Dengesiz filmi hakkında detaylı bilgiler...

DENGESİZ FİLMİ KONUSU

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

dengesiz film

DENGESİZ FİLMİ OYUNCULARI

Dengesiz filminin oyuncuları arasında Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson ve Austin P. McKenzie yer almaktadır.

DENGESİZ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Dengesiz filmi 2020 yılında vizyona girmiştir.

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