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  4. Denis Villeneuve imzalı Dune filminden ilk kareler ve detaylar yayımlandı

Denis Villeneuve imzalı Dune filminden ilk kareler ve detaylar yayımlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dune'dan heyecan uyandıran yeni karelerde yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunu ve Arrakis'in çöllerini ilk kez görüyoruz. Dune filminin vizyon tarihi Aralık 2020 olarak açıklandı.

Açıklandığı günden itibaren bilimkurgu hayranlarının heyecanla beklediği Dune’dan ilk ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı "Dune" romanının uyarlaması olacak olan yapım, iki film olarak tasarlandı. Başrolünü son yılların parlayan genç yıldızı Timothée Chalamet’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar kadrosu. Chalamet’e, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem, Oscar Isaac ve Stellan Skarsgård gibi isimler eşlik ediyor.

Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 ile son yıllara damgasını vuran Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve’nün yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu Eric Roth'un kaleminden çıktı.

DUNE KONUSU

Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Dune, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet,

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