Deniz, '15 yıl öncesinin intikamı' dedi, Odabaşı'na esti gürledi

Geride bıraktığımız akşam özel bir moda kanalının düzenlediği ödül gecesinde ödülünü almak üzere sahneye çıkan fotoğrafçı Nihat Odabaşı, gecenin sunucusu Deniz Akkaya’dan ödülü almamasına ve onun kendisine mesafeli durmasına kızmış ya da içerlemiş olacak ki ödülünü alırken Akkaya’yı vefasızlıkla suçladı. Odabaşı, “Kendisinin modellik kariyerinde önemli bir yere sahip olduğum Deniz Akkaya’nın elinden bu ödülü almak isterdim” şeklinde bir çıkışta bulundu.

Nihat Odabaşı Instastory’ye gecenin sunucusu Akkaya için “Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!” yazdı. Bu tepki, kısa süre içerisinde magazin gündeminde önemli bir tartışma konusu haline gelince Deniz Akkaya sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından Odabaşı’nın yakın arkadaşı Gülben Ergen’e de ağır göndermeler içeren o metni kaleme aldı.

İŞTE DENİZ AKKAYA’NIN O SATIRLARI:

“İkonik bir fotoğraf; fotoğrafçı Nihat Odabaşı… Bu fotoğraf çekildiğinde bendeniz 20’lerin başındayım, modellik mesleğine ‘star’lık kavramını getirdiğim zamanlar (fazla tevazu göstermeyeceğim çünkü bu yazı tevazuyu yanlış anlamış bir kişiye ithafen yazılmakta) podyumda kilometrelere varan adımlarım yanında moda dergilerine kapaklarım ve çok merak edilen özel hayatım ile o zamanların gündemi belirleyen Şamdan Dergisi ile ilk kapağım/ bu oradaki yanlış yerleşmiş bilgiyi hemen düzeltelim; beni inanılmaz bir şöhrete kazandıran ilk kapakta Nihat Odabaşı değil Mehmet Verner fotoğrafçı idi.