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Deniz Akkaya: Bu sapıklar sayenizde yüz buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, öz kızına işkence eden baba haberini sosyal medya hesabından paylaştı ve yaşananlara isyan etti.

Deniz Akkaya: Bu sapıklar sayenizde yüz buluyor

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Yaşananlara tepki gösterenlerden biri de eski model Deniz Akkaya oldu. Efe Önbilgin’le olan evliliğinden Ayşe adlı bir kız çocuk sahibi olan Akkaya instagram hesabı üzerinden yaşanan şiddetin görüntülerini paylaşarak adamın idam edilmesini istedi.

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“BU TABLOLARDA EMEĞİNİZ VAR”

Bunu yapan insanın sağlıklı bir birey olamayacağını söyleyen Deniz Akkaya, ülke olarak içinde bulunduğumuz bu tablonun sorumlularını da işaret etti. İşte Deniz Akkaya’nın yaşanan vahşetle ilgili satırları:

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“Bu ülkede hala kadın şortu üzerinden yazı yazan, yorum yapan, kadın bedeni üzerinden tartışmaların uzayıp gitmesine vesile olan, kadın dekoltesini magazine malzeme yapan tüm hemcinslerime! Bu tablolarda emeğiniz var! Bu sapıklar sayenizde yüz buluyor! Bir kız annesi olarak orada yatan annenin acısını derinden hissediyor ve katil olabilme ihtimaline daha ne kadar yaklaşılabilir şu an anlıyorum! Delireceğim şu an izlediğim bu videodan dolayı!”

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya tarlabaşı

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