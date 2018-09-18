Deniz Akkaya'dan Ebru Gündeş isyanı: Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış!

Yanında kızı ve menajeriyle birlikte dün akşam saatlerinde Amerika’ya kocası Reza Zarrab’ın yanına uçan Ebru Gündeş’in görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü. Kocasının kısa bir süre önce ünlü bir lokantada kendisinin yakın arkadaşı bir kadınla birlikte görüntülenmesinin ardından gerçekleşen bu yolculuk kafaları karıştırırken, okulların açıldığı gün kızı kucağında yurt dışına giden Gündeş’in videosu dikkat çekti. Görüntülerde sadece özel kişilerin kullanımına açık olan VIP kısmını kullanırken görülen Ebru Gündeş’in rahat tavırları dikkat çekti.

DENİZ AKKAYA İSYAN ETTİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen herkes Gündeş’in bu hareketinin altında neyin yattığını konuşmaya başlarken görüntülere isyan eden isimse eski manken Deniz Akkaya oldu. Gündeş’in kocasının ülkesini satan biri olduğunu söyleyen Akkaya şu sözlerle yaşananlara isyan etti:

“İnsanların devlete, kurumlara inancı böylesine kirlenmiş isimlerin halen fütursuzca devlet imkanlarını kullanması nedeniyle yitip gitmekte! Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış! Nobu’larda gezmekte! Pişkinlik! Siz de kadına VIP hizmet verin!”



