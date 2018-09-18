MAGAZİN

Deniz Akkaya'dan Ebru Gündeş isyanı: Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Amerika'da bulunan kocası Reza Zarrab'a havalimanının VIP bölümünü kullanarak gitmesi büyük yankı uyandırdı. Ünlü model Deniz Akkaya da 'Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış! Nobu’larda gezmekte! Pişkinlik! Siz de kadına VIP hizmet verin! ' sözleriyle bu duruma siteme etti.

Deniz Akkaya'dan Ebru Gündeş isyanı: Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış!

Yanında kızı ve menajeriyle birlikte dün akşam saatlerinde Amerika’ya kocası Reza Zarrab’ın yanına uçan Ebru Gündeş’in görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü. Kocasının kısa bir süre önce ünlü bir lokantada kendisinin yakın arkadaşı bir kadınla birlikte görüntülenmesinin ardından gerçekleşen bu yolculuk kafaları karıştırırken, okulların açıldığı gün kızı kucağında yurt dışına giden Gündeş’in videosu dikkat çekti. Görüntülerde sadece özel kişilerin kullanımına açık olan VIP kısmını kullanırken görülen Ebru Gündeş’in rahat tavırları dikkat çekti.

DENİZ AKKAYA İSYAN ETTİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen herkes Gündeş’in bu hareketinin altında neyin yattığını konuşmaya başlarken görüntülere isyan eden isimse eski manken Deniz Akkaya oldu. Gündeş’in kocasının ülkesini satan biri olduğunu söyleyen Akkaya şu sözlerle yaşananlara isyan etti:

“İnsanların devlete, kurumlara inancı böylesine kirlenmiş isimlerin halen fütursuzca devlet imkanlarını kullanması nedeniyle yitip gitmekte! Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış! Nobu’larda gezmekte! Pişkinlik! Siz de kadına VIP hizmet verin!”


PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Derin Talu'nun paylaşımı olay olduDerin Talu'nun paylaşımı olay oldu
Şimdilerde sesi kadar güzelliğiyle de konuşuluyor! Eski hali bambaşkaŞimdilerde sesi kadar güzelliğiyle de konuşuluyor! Eski hali bambaşka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya Ebru Gündeş Reza Zarrab ABD vip hizmet

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
deniz hanım haklı
çünkü yeni trend hırsız olmak!
Diğer Haberler
Derin Talu'nun paylaşımı olay oldu

Derin Talu'nun paylaşımı olay oldu

Şimdilerde sesi kadar güzelliğiyle de konuşuluyor! Eski hali bambaşka

Şimdilerde sesi kadar güzelliğiyle de konuşuluyor! Eski hali bambaşka

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dansözle karşılıklı göbek attı

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dansözle karşılıklı göbek attı

Ünlü yönetmene dolandırıcı şoku! 'Beni Arka Sokaklar'da oynatacaktınız'

Ünlü yönetmene dolandırıcı şoku! 'Beni Arka Sokaklar'da oynatacaktınız'

TV yıldızı Nazlı Hamarat'tan koşu bandı üzerinde cesur paylaşım!

TV yıldızı Nazlı Hamarat'tan koşu bandı üzerinde cesur paylaşım!

Ece Erken'e şok! Mahkemelik oldu 2.5 yıla kadar hapis istemi

Ece Erken'e şok! Mahkemelik oldu 2.5 yıla kadar hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.