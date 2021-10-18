Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen hakkında olay iddia!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden olan çocuğu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün ile evlendi. Düğünde Hülya Avşar, Gülben Ergen ve Seda Sayan yoktu. Bunun sebebinin ise Avşar ve Ergen'in Tatlıses'in eski sevgilisi olması ve Tuna'nın bu isimleri istememesi olduğu söylendi.

Bu konu üzerine Söylemezsem Olmaz'da konuşulurken Deniz Akkaya ilginç bir iddiada bulundu.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Deniz Akkaya, Gülben Ergen'in son zamanlarda maddi açıdan sıkıntı yaşadığını ve eski sevgilisi Erol Evcil'den yardım istediğini iddia etti. Ergen'in Evcil'den destek aldığı iddialar arasındaydı.



