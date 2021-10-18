MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen hakkında olay iddia!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen hakkında olay iddia!

18.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Deniz Akkaya, İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğünüyle ilgili haberler konuşulurken Gülben Ergen ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen hakkında olay iddia!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden olan çocuğu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün ile evlendi. Düğünde Hülya Avşar, Gülben Ergen ve Seda Sayan yoktu. Bunun sebebinin ise Avşar ve Ergen'in Tatlıses'in eski sevgilisi olması ve Tuna'nın bu isimleri istememesi olduğu söylendi.

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar'ı düğüne istemedi mi?Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar'ı düğüne istemedi mi?

Bu konu üzerine Söylemezsem Olmaz'da konuşulurken Deniz Akkaya ilginç bir iddiada bulundu.

Ekran Alıntısı

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Deniz Akkaya, Gülben Ergen'in son zamanlarda maddi açıdan sıkıntı yaşadığını ve eski sevgilisi Erol Evcil'den yardım istediğini iddia etti. Ergen'in Evcil'den destek aldığı iddialar arasındaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesinin kurbanı olduİddialı dekoltesinin kurbanı oldu
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Azra Akın canlı yayında anlattı! "Derneğine bağış yapacağız deyip kaçtılar"Azra Akın canlı yayında anlattı! "Derneğine bağış yapacağız deyip kaçtılar"
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Acun Ilıcalı saklıyordu! Ünlü fenomen Survivor All Star kadrosunu ifşa etti

Acun Ilıcalı saklıyordu! Ünlü fenomen Survivor All Star kadrosunu ifşa etti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.