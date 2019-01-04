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Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'in çekilişine sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla şarkıcı Seren Serengil'in hemcinsleri için gerçekleştirdiği 'dolgu' çekilişine göndermede bulundu.

Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'in çekilişine sert tepki

Şarkıcı Seren Serengil, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve kocası tarafından aldatıldığı için ayrılmak zorunda kalmış takipçileri arasında yapılacak bir çekilişle içlerinden birine kendi doktoru tarafından dudak, burun ve çene dolgusu yapılacağını açıkladı. Konuyla ilgili kendisine yapılan eleştirel yorumlara esprili cevaplar verdiği görülen Serengil’e bir eleştiri de eski model Deniz Akkaya’dan geldi. Böyle bir çekiliş yaparak Seren Serengil’in hemcinslerini aşağıladığını söyleyen Deniz Akkaya ayrıca böyle bir işe alet olanları da eleştirdi. İşte Deniz Akkaya’nın o paylaşımı:


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deniz akkaya Seren Serengil

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