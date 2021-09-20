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  4. Deniz Akkaya, Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci'yi bu sefer de hırsızlıkla suçladı

Deniz Akkaya, Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci'yi bu sefer de hırsızlıkla suçladı

20.09.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya kavgalı olduğu Selin Ciğerci hakkında iddialarını sürdürüyor. Akkaya'nın hedefinde bu sefer hem Ciğerci hem de yakın arkadaşları Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu vardı.

Söylemezsem Olmaz programında Selin Ciğerci ile ilgili iddialar sürüyor. Ciğerci'nin kavgalı olduğu Deniz Akkaya'nın yeni iddiaları gündem oldu.

Programın bugünkü bölümünde Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bir arkadaşının çantasından para çaldığını söyledi. Akkaya hırsızlık anının görüntülerinin de olduğunu iddia ederken bununla da kalmadı.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu hakkında yaptığı yorumlarla herkesi şoke etti. Akkaya aynı zamanda Gülşah Saraçoğlu'nun da hırsızlıkla suçlandığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Gülşah Saraçoğlu Selin Ciğerci
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