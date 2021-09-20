Deniz Akkaya, Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci'yi bu sefer de hırsızlıkla suçladı

Söylemezsem Olmaz programında Selin Ciğerci ile ilgili iddialar sürüyor. Ciğerci'nin kavgalı olduğu Deniz Akkaya'nın yeni iddiaları gündem oldu.

Programın bugünkü bölümünde Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bir arkadaşının çantasından para çaldığını söyledi. Akkaya hırsızlık anının görüntülerinin de olduğunu iddia ederken bununla da kalmadı.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu hakkında yaptığı yorumlarla herkesi şoke etti. Akkaya aynı zamanda Gülşah Saraçoğlu'nun da hırsızlıkla suçlandığını iddia etti.

