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Deniz Akkaya karın kaslarıyla şov yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Eski model Deniz Akkaya bikinili pozuyla karın kaslarını gösterdi. Akkaya fotoğrafına gelen yorumlara da 'Hata arayanlar hemen günyüzüne çıktı' diyerek imada bulundu.

Deniz Akkaya karın kaslarıyla şov yaptı

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve son derece etkileyici bir fiziğe sahip olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden kendisine laf söyleyenlere gönderme yaptı.

Bir çocuk annesi eski model Deniz Akkaya, birbirinden zorlu antrenmanlar yaparak atletik bir fiziğe sahip oldu. Sosyal medya hesabı üzerinde yaşadığı bu zorlu süreci gözler önüne seren Deniz Akkaya özellikle son zamanlarda takipçilerine sağlıklı yaşam adına önerilerde bulunuyor.

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42 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, instagram hesabı üzerinden bir selfiesi'ni paylaştı ve görüntüsü üzerinden gelen yorumlara şu notu düştü:

“Hata arayanlar hemen günyüzüne çıktı. Hatasız kul olmaz bu arada...”

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