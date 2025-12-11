MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın ifşa etti: "Boşanmadık"

MasterChef Türkiye Altın Kupa ile ekrana dönen yarışmacılardan biri de Barbaros Yoloğlu oldu. 2023 yılında Şule İdil Aydın'la evlenen Barbaros'un boşandığı iddia ediliyordu. Ancak gerçek başka çıktı.

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın, boşanma iddiasını yalanlarken ifşada bulundu.

MasterChef Barbaros'un herhangi bir boşanma davası açmadığını söyleyen Şule İdil Aydın, yaklaşık bir yıldır psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü iddiasıyla gündem oldu.

"YENİ BİR MACERA ARAYIŞI"

"Yaklaşık bir sene önce, eşimin İstanbul’da açtığı iş yeri için şahsım üzerine birçok kredi çekilmiş ve borçlandırılmış bulunmaktayım. Bu borçlar şahsım ve ailem tarafından halen ödenmektedir" diyen Barbaros'un eşi açıklamasında şunları yazdı:

"İddia edilenin aksine, eşimin İstanbul’a taşınması ardından kendisine yeni bir hayat ve macera arayışında bulunarak aile birliğinin gerektirdiği maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirmemesi evlilik birliğimizi temelinden sarsmıştır. Yaklaşık son bir yıldır maruz kaldığım psikolojik ve ekonomik şiddet nedeniyle avukatlarım aracılığı ile Samsun 5. Aile Mahkemesinde, halen eşim olan Barbaros Yoloğlu’ndan boşanmak adına bugün itibarıyla dava açılmıştır."