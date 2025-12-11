MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın ifşa etti: "Boşanmadık"

MasterChef Altın Kupa ile ekrana dönen Barbaros Yoloğlu’nun eşi ifşalarıyla gündeme geldi. Bir süre önce Barbaros ile boşandığı iddia edilen Şule İdil Aydın "Boşanmadık" diyerek ünlü yarışmacının yaptıklarını anlattı.

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın ifşa etti: "Boşanmadık"

MasterChef Türkiye Altın Kupa ile ekrana dönen yarışmacılardan biri de Barbaros Yoloğlu oldu. 2023 yılında Şule İdil Aydın'la evlenen Barbaros'un boşandığı iddia ediliyordu. Ancak gerçek başka çıktı.

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın, boşanma iddiasını yalanlarken ifşada bulundu.

MasterChef Barbaros'un herhangi bir boşanma davası açmadığını söyleyen Şule İdil Aydın, yaklaşık bir yıldır psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü iddiasıyla gündem oldu.

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın ifşa etti: "Boşanmadık" 1

"YENİ BİR MACERA ARAYIŞI"

"Yaklaşık bir sene önce, eşimin İstanbul’da açtığı iş yeri için şahsım üzerine birçok kredi çekilmiş ve borçlandırılmış bulunmaktayım. Bu borçlar şahsım ve ailem tarafından halen ödenmektedir" diyen Barbaros'un eşi açıklamasında şunları yazdı:

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın ifşa etti: "Boşanmadık" 2

"İddia edilenin aksine, eşimin İstanbul’a taşınması ardından kendisine yeni bir hayat ve macera arayışında bulunarak aile birliğinin gerektirdiği maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirmemesi evlilik birliğimizi temelinden sarsmıştır. Yaklaşık son bir yıldır maruz kaldığım psikolojik ve ekonomik şiddet nedeniyle avukatlarım aracılığı ile Samsun 5. Aile Mahkemesinde, halen eşim olan Barbaros Yoloğlu’ndan boşanmak adına bugün itibarıyla dava açılmıştır."

İlginizi Çekebilir

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

 Stoklarla sınırlı fırsatı kaçırmayın!

Stoklarla sınırlı fırsatı kaçırmayın!

 A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

 Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

 Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

 LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

 Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

 Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söylediMehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi
Kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı: Rahatsız ettiKızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı: Rahatsız etti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barbaros Yoloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.