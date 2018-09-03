MAGAZİN

Deniz Akkaya kızına yapılan yoruma çıldırdı: Bir yok olun defolun şu ülkeden!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Eski model Deniz Akkaya sosyal medya hesabından dokuz yaşındaki kızı Ayşe'nin bir fotoğrafını paylaştı. İşte ne olduysa bu fotoğrafın altına yapılan bir yorumdan sonra oldu...

Deniz Akkaya kızına yapılan yoruma çıldırdı: Bir yok olun defolun şu ülkeden!

Akkaya’nın ‘Gülmek dünyanın en güzel şeyi’ notuyla paylaştığı kızının fotoğraf büyük beğeni alırken aynı zamanda ilginç yorumlar da aldı… Bu yorumlardan Deniz Akkaya’yı en çok rahatsız edeni ise ‘Dişlerin görüntüsü bozuksa bu kadar gülmek güzel mi bilemedim’ şeklinde yapılan yorum oldu. Bu yorumu hesabından paylaşan Akkaya altına da “Sorsan Müslüman ama çoluk çocuğa bile böyle acımasız, böyle şekilse!” yazarak tepkisini sert bir şekilde ortaya koydu.

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KADIN DEVAM EDİNCE…

Deniz Akkaya bu sert uyarının yeterli olduğunu düşünse de yine aynı kullanıcıdan gelen farklı bir yorum iyiden iyiye sinirlerinin bozulmasına yol açtı. Kızının fotoğrafını acımasızca ve saygı sınırlarını zorlar bir şekilde eleştiren kadının başka bir kullanıcı ile yaptığı yazışmayı paylaşan Akkaya; ‘Silmemin sebebi muhatap olmamak canım, kötü bir şey demedim yani görünen köy kılavuz istemez çocuk diye görmezden gelemem’ satırlarının altına; “Ya pislik mahlukat hala pislik saçıyor! Yahu biz senin kötü kalpli halini görmezden gelelim dedik ama olmuyor. Bir yok olun defolun şu ülkeden yaa!” yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya kızı ayşe yorum

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