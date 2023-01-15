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Deniz Akkaya'nın hedefinde Seren Serengil var! Şoke eden iddia: Cinsel ilişki sırasında...

15.01.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmasından sonra eski partneri Deniz Akkaya olay açıklamalar yaptı. Deniz Akkaya, Seren Serengil'in özel hayatına dair iddialarla gündeme bomba gibi düştü. Akkaya, Seren Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla ilişki yaşadığını iddia etti.

Deniz Akkaya'nın hedefinde Seren Serengil var! Şoke eden iddia: Cinsel ilişki sırasında...

Seren Serengil, eski dostları Bircan Bali ve Arto ile büyük bir gerginlik yaşadıktan sonra yapımcıyla da arasını bozdu. Seren Serengil, geçtiğimiz hafta ise programdan mobing gördüğünü açıklayarak ayrıldı.

Seren Serengil ile daha önce partner olan Deniz Akkaya ise Serengil hakkında olay sözler söyledi. Akkaya'nın iddiasına göre; Serengil mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırıyordu.

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Akkaya "Halvet sırasında altına kaçırmalarından yakınıyordu" diyerek şoke etti.

Ekran Alıntısı

"HEM BABA HEM OĞULLA CİNSEL İLİŞKİ"

"Daha yeni başladık" diyen Akkaya bombaları ardı ardına patlattı ve Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

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İddianın büyüğünü ise en sona saklayan Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Özbilgin ile Serengil'in birliktelik yaşadığını söyledi.
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