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  4. Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

1997 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında en iyi model seçilen Deniz Akkaya, 20 yaşındayken podyumlarda fırtına gibi esmeye başladı. Fiziksel görüntüsüne dikkat eden Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafıyla 43 yaşına bastığını duyurmuştu. 43 yaşındaki güzel model kusursuz fiziğiyle dosta düşmana nispet yapmıştı. 11 yaşında bir kız çocuk annesi olan Deniz Akkaya kızıyla kameralara poz verdi.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

Koronavirüs pandemi sürecini yeni bir iş koluna dönüştüren manken Deniz Akkaya kendi tasarladığı maskeleri satışa sundu. Erkek, kadın ve çocuklara özel olarak üretilen maskelerin tanıtımı için Deniz Akkaya ve kızı Ayşe objektiflerin karşısına geçti. Anne-kızın sevgili dolu halleri takipçilerin içini ısıtırken; güzellikleri ise “maşallah” dedirtti.

DENİZ AKKAYA’NIN AYŞESİ KOCAMAN OLDU

deniz akkaya kızı ayşe

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe 2019 yılında Efe Önbilgin ile olan beraberliğinden dünyaya geldi. 11 yaşına basan Ayşe Önbilgin annesi Deniz Akkaya’nın markası için mankenlik yaptı.

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Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe için “Annesinin kızı” yorumları yapıldı.

deniz akkaya

Deniz Akkaya kızı Ayşe’yle birlikte anne-kız kombinlerini tanıttı. İkilinin mayolu ve kopyala-yapıştır (copy-paste) yazlı maskeli pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uzmanlar Tv'de bas bas bağırıyor çocuklarınız resmini koymayın sosyal medyaya kadının yaptına bak ondan sonra sapıklar çoğalıyor bu küçük çocuklara göz dikiyolar lütfen dikkatli olalım çocuklarımıza sahip çıkalım
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