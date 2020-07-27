Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

Koronavirüs pandemi sürecini yeni bir iş koluna dönüştüren manken Deniz Akkaya kendi tasarladığı maskeleri satışa sundu. Erkek, kadın ve çocuklara özel olarak üretilen maskelerin tanıtımı için Deniz Akkaya ve kızı Ayşe objektiflerin karşısına geçti. Anne-kızın sevgili dolu halleri takipçilerin içini ısıtırken; güzellikleri ise “maşallah” dedirtti.

DENİZ AKKAYA’NIN AYŞESİ KOCAMAN OLDU

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe 2019 yılında Efe Önbilgin ile olan beraberliğinden dünyaya geldi. 11 yaşına basan Ayşe Önbilgin annesi Deniz Akkaya’nın markası için mankenlik yaptı.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe için “Annesinin kızı” yorumları yapıldı.

Deniz Akkaya kızı Ayşe’yle birlikte anne-kız kombinlerini tanıttı. İkilinin mayolu ve kopyala-yapıştır (copy-paste) yazlı maskeli pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

