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  4. Deniz Akkaya Selin Ciğerci'nin aldırdığı karara uymadı! Canlı yayında teslim olmaya gitti

Deniz Akkaya Selin Ciğerci'nin aldırdığı karara uymadı! Canlı yayında teslim olmaya gitti

23.08.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Deniz Akkaya işe başladığı ilk gün canlı yayına bağlanarak teslim olmaya gitti.

Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya tam da programın ilk günü gündeme bomba gibi düştü. Akkaya programa bu sabah gelmeyince herkes merak etti.

Seren Serengil ve Bircan Bali arkadaşlarının yasağ uymadığı için zorlama hapis kararına uyacağını açıkladı. Akkaya daha sonra Beyaz Tv canlı yayınına bağlanarak teslim olmaya gitti.

Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.

Deniz Akkaya, programın başlamasına günler kala kişisel Instagram hesabından davalık olduğu Selin Ciğerci'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Akkaya'nın avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.

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Deniz Akkaya Selin Ciğerci
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