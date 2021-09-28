MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

28.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya, RTÜK Başkanı'yla görüşmek için bugün Ankara'ya hareket etti. Bugünkü Söylemezsem Olmaz canlı yayınına katılmayan Deniz Akkaya, bir açıklama yaparak Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gittiğini söyledi.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bir Başka Güzel adlı moda programıyla anlaştığı konuşulan ve ekranlara çıkmaya hazırlanan Selin Ciğerci'nin karşısında olan Deniz Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, Fetö bağlantıları ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

SELİN CİĞERCİ’Yİ ŞİKAYET ETMEYE GİTTİ

Deniz Akkaya kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye’de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde pornosu elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, Fetö terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara’da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz Tv’den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere.

dfghj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdıZuhal Topal'ın kızına yorum yağdı
Damar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulunduDamar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulundu
Beklenmedik itiraf! "Sarışın olmak daha çok kazandırıyor"Beklenmedik itiraf! "Sarışın olmak daha çok kazandırıyor"
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Macron'dan Osmanlı Devleti çıkışı

Macron'dan Osmanlı Devleti çıkışı

Türkiye ile ilgili şaşırtan sözler: Hiç niyetim yok

Türkiye ile ilgili şaşırtan sözler: Hiç niyetim yok

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.